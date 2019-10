Irregularidades ponen en debate la suspensión de la votación en la Uagrm

Poco después de las 16:00, los seis candidatos a rector de la Uagrm fueron convocados a la Corte Electoral Permanente para analizar la posibilidad de suspender las elecciones ante la serie de irregularidades suscitadas en la jornada, donde hubo reclamos y mucha desinformación.



Waldo López, Sergio Justiniano y Alfredo Jaldín son los aspirantes al Rectorado que han manifestado predisposición a la suspensión. Saúl Rosas y Gustavo Coimbra no se han mostrado de acuerdo con esa determinación, mientras que Miguel Cadima es abiertamente contrario a la suspensión.



De la misma forma, varios estudiantes que dijeron no haber podido votar hasta esta hora, molestos, fueron a la Corte a hacer reclamos airados por la improvisación y perjuicios en la jornada.



Juan Ortubé, rector interino de la "U"; los cuatro vocales electorales; y los seis candidatos buscan remendar los problemas a esta hora, que, en teoría debería ser la hora de cierres en las 300 mesas de sufragio.



En la jornada

Tras un inicio accidentado de la jornada electoral en la Universidad Gabriel René Moreno, con retraso en la apertura de los puntos de votación y con la suspensión de los comicios en algunas facultades, de ciudad y provincia, las autoridades y los candidatos intentan encontrar una solución.



En algunas facultades la suspensión ya es un hecho. A las 13:10 de hoy, la Corte Electoral decidió postergar hasta el lunes las elecciones de decanos y vicedecanos en la Facultad Integral del Norte, de Montero, dependiente de la Uagrm. Son 7.000 estudiantes y 200 docentes perjudicados.



La decisión se tomó debido a los problemas que se registraron en el centro de tecnología de la información donde se no pudieron procesar correctamente los datos para la depuración de las listas, informó la presidenta de la Corte, María Carmela Rojas.



De hecho, algunos de los candidatos incluso figuraban como jurados de mesas.



Solo la facultad de Ciencias Agrícolas, dependiente de la Uagm, pudo iniciar la votación en las 9 ánforas existentes. Cerca de 500 estudiantes están sufragando en este lugar recién desde las 12:30.



Se aguarda la conclusión de la reunión para saber lo que pasará con los comicios universitarios.