Analizan subir el pasaje ante la prohibición del quinto pasajero

Tras la determinación de la Alcaldía, la Gobernación y la Policía de hacer cumplir el veto a la presencia del quinto pasajero en los vehículos públicos, los transportistas interprovinciales analizan incrementar el precio del pasaje.



El presidente de la línea Trufi Montero - Santa Cruz, Wilfredo Cayoja, manifestó que la Gobernación y la Alcaldía impusieron sus criterios y no los dejaron exponer sus argumentos.



"Queremos que el monto del quinto pasajero se divida entre el resto de los pasajeros. Queremos cobrar un costo real", explicó a EL DEBER.



El dirigente indicó que se reunirán entre esta noche y mañana con sus bases para definir qué determinación tomarán tras la reunión que mantuvieron hoy con los representantes del municipio. "Es provisional el pasaje que cobramos. El costo de vida sube cada año y los pasajes, no", dijo.



Germán Mendoza, dirigente de la Federación de Transporte de Warnes, coincidió con el planteamiento de Cayoja y pidió un plazo para eliminar al quinto pasajero. "Estamos en desacuerdo. Vamos a hacer un reajuste tarifario", indicó.



EL DEBER trató de comunicarse con el director de Tráfico y Transporte de la Alcaldía para conocer su versión, pero no atendió su teléfono. No obstante, la oficina de prensa de la Alcaldía indicó que desde el jueves comenzarán los controles para evitar que los trufis lleven a cinco personas.