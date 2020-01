Un río se tiñe de color rojo sangre en Rusia

Vecinos de la ciudad de Norilsk, en Siberia del Este (Rusia), han denunciado un espectacular episodio de coloración roja de las aguas del río Daldykan, posiblemente a consecuencia de un vertido de productos contaminantes procedentes de alguna industria de la zona.



Imágenes difundidas a través de internet muestran tramos de este río con aguas de color rojo intenso y las autoridades locales han iniciado investigaciones para comprobar la veracidad de la denuncia.



A falta de más detalles, la principal sospechosa del incidente es la empresa Nadezhdinsky, una metalúrgica especializada en procesos con níquel.



Fuentes de esta compañía del grupo Norilsk Nickel indicaron el martes a los medios de comunicación regionales que no tienen constancia de ninguna fuga de productos contaminantes y facilitaron imágenes del río Daldykan a su paso por las inmediaciones de la factoría en las que no se aprecia el color rojo denunciado por los vecinos.



Como medida de precaución, se redujo la producción en la instalación. La compañía proporciona una imagen del río a una agencia de noticias local, Tayga Info



Vecinos consultados por diversos medios de comunicación de la zona de Norilsk han indicado que esta no es la primera ocasión en que las aguas del río Daldykan se tiñen de rojo.



Como el río no está conectado al suministro público de agua, el incidente no representa una amenaza inmediata para los residentes, dijo el gobierno de la ciudad a la agencia estatal de noticias Sputnik.



Situada en el norte de Siberia, Norilsk es una zona rica en recursos naturales, está cerca de los depósitos más grandes del mundo de níquel, cobre y paladio. Como resultado, atrae a muchas empresas mineras y de fundición.



Norilsk es conocida por su fuerte contaminación, que a menudo es considerado la peor en Rusia.



lectores indican que las aguas de esta zona son habitualmente de color rojizo por la presencia de minerales de hierro.

