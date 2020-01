Yuri Herrera: “El mundo de los sentidos es la materia de la literatura”

Este año, la editorial boliviana La Perra Gráfica editará a uno de los mejores escritores mexicanos del siglo XXI: Yuri Herrera, que llega a estas tierras con su novela Señales que precederán el fin del mundo, una suerte de fábula sobre una joven de nombre Makina que atraviesa la frontera entre Estados Unidos y México en busca de su hermano. Una frontera que está más presente que nunca desde la llegada de Trump a la Presidencia de EEUU.

En ese sentido, la novela de Herrera (editada en 2009 por primera vez) no pierde vigencia mientras va explorando, siempre con un lenguaje literario original, temas como la migración y el narcotráfico. Señales que precederán al fin del mundo se publicará en abril y será ilustrada por Óscar Zalles. La preventa del libro, que tendrá una edición artesanal, característica de La Perra Gráfica, se iniciará en marzo.

_Recientemente, en una revista, mencionaron a Señales que precederán al fin del mundo como una de las novelas para entender el tema de la frontera entre México y Estados Unidos ¿Tú qué querías mostrar cuando la escribías? ¿Qué era lo que te interesaba del tema?

Creo que las migraciones son el gran acontecimiento de nuestro tiempo, que están redefiniendo los Estados nacionales, las identidades, las lenguas, y que aunque eso no se pueda detener, provoca las reacciones más absurdas. Pero yo no escribo en función de una agenda política, yo quería escribir la historia de una mujer fuerte y sabia que es transformada por un viaje, y que en este descubre también cómo se transforma su país el país al que llega, y las diversas lenguas que los habitan.

_ Muchos mexicanos vieron la llegada de Donald Trump al poder como una de las ‘señales del fin del mundo’ ¿Cómo calificás este momento para tu país?

En México nunca hemos tenido esperanzas de que va a llegar un presidente de Estados Unidos que será benéfico para el país. Ha habido simpatía por algunos, como por (Barack) Obama, sobre todo, cuando ganó las elecciones, pero el racismo, el desprecio por los inmigrantes, la intimidación no son algo nuevo en la relación entre México y Estados Unidos. Lo que ha hecho la llegada de Trump es agudizar lo peor de esta relación y legitimar a grupos de odio que ahora dicen abiertamente cosas que antes se disimulaban, y que actúan en consecuencia.

_ Señales que precederán… al igual que tus otras dos novelas (Trabajos del reino, 2004 y La transmigración de los cuerpos, 2013), es casi una nouvelle; sin embargo, se sumerge en varios temas recurrentes de México: el narcotráfico, la violencia, la inmigración ¿Cómo haces para contenerte cuando vas escribiendo y que tus libros no se conviertan en un mamotreto de excesos?

Porque no escribo en función de esos temas, no subordino la historia a ellos, sino al contrario, ellos son parte de algo más complejo, que es la historia de varias personas que no pueden ser reducidas a la condición de víctimas o narcos.

_ Con lo que sucede en México, ¿es difícil escribir un libro y no mostrar un poco de esa realidad? ¿Sentís que tenés la necesidad de hacer algo así como una denuncia de lo que pasa en tu país?

El mundo de los sentidos es la materia de la literatura, pero es ingenuo pensar que la literatura puede “reflejar” la realidad; lo que la literatura hace es reconstruir fragmentos de ella, a veces algunos que pasamos de largo en la vida cotidiana, a veces algunos que vemos todos los días, pero hemos dejado de prestarle importancia. La literatura subraya, enfatiza, pone de relieve, pero no se limita a la simple denuncia.



_ Publicarás Señales que precederán… en la editorial La Perra Gráfica, ¿Cuál es la importancia para ti de que tus libros circulen a través de estas pequeñas editoriales independientes?

Mis mejores experiencias han sido con editoriales independientes, que se comprometen con cada uno de sus libros, que le ponen cuidado a su manufactura y que están al tanto de su vida una vez que han salido a librerías. Es una oportunidad para autores y para editores de crecer juntos. Y particularmente me da mucho gusto publicar en Bolivia, que es de los lugares donde hay cosas cambiando, y donde –lo he dicho varias veces- se está produciendo alguna de la mejor narrativa en lengua española