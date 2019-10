No se compran productos sino buenas experiencias

Andy Stalman es considerado como el "Mr Branding". Tiene más de 25 años de experiencia en el tema y su voz, sin duda, retumba en el sector de las comunicaciones.



Stalman lanzó un principio relevante para los publicistas y marqueteros: el branding no trata de las cosas que vende, sino de las historias que cuenta. La gente no quiere comprar productos, sino quiere consumir experiencias"



El experto, que ha realizado estudios avanzados de comunicación en la Universidad en Philadelphia, indicó que sin personas no hay marketing y "si el marketing ignora a la gente, la gente ignora al marketing. Las personas deben ser el centro de vida de las marcas y del marketing".



Stalman es el gestor del concepto "Human Off On". ¿Qué significa? Que de todos los cambios que la sociedad está atravesando el que más ha afectado los hábitos, costumbres y conductas, es el acceso a Internet. Debido a esto, el hombre está aprendiendo a vivir "online" y "offline".



“Hay que comprender que en redes sociales, como en el mundo físico, el verdadero rival no es el que habla mal de ti, sino el que te quita la clientela. El éxito es hijo de la constancia, la coherencia, la audacia y, sobre todo, la pasión. Hay que abrazar al cliente, hacerlo sentir importante, emocionarlo, sorprenderlo, hacerle la vida mejor”. aseguró.



Stalman estará presente en EXMA 2016, el 7 de junio en el salón Guarayo de la Fexpocruz, evento en el cuál compartirá con otros seis conferencistas internacionales y con más de 1.000 apasionados del marketing en Bolivia.