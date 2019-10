Francisco respalda a la kirchnerista Milagro Sala

El papa Francisco mandó un rosario bendecido a Milagro Sala, líder kirchnerista en la provincia de Jujuy (norte de Argentina) que está encarcelada hace más de un mes acusada de asociación ilícita, fraude y extorsión.



Según Enrique Palmeyro, director de Scholas Occurrentes (la red educativa impulsada por Francisco) - citado por el periódico ABC - el pontífice le habría entregado a él el obsequio para Sala.



La noticia genera polémica en Argentina a pocos días de que el presidente Mauricio Macri se reúna con el pontífice en el Vaticano. Sin embargo, Eduardo Valdés, ex embajador ante la Santa Sede señaló, según ABC, que ese gesto "no tiene nada que ver con la relación con Macri. No hay que hacer un análisis político de esto".

Francisco en Morelia



El papa Francisco celebró una este martes una misa con los religiosas, religiosos y seminaristas en Morelia (centro de México), y les pidió que no sean "funcionarios" de lo divino, ni "empleados de Dios".



También se refirió a la violencia, el narcotráfico y la corrupción: "Frente a esta realidad nos puede ganar una de las armas preferidas del demonio: la resignación", alertó el pontífice.