Crean aplicación que da seguridad

El ciudadano Alejandro Foronda presentó la aplicación Avísame, que podría salvar vidas en cualquier momento. Esta App permite monitorear el trayecto que una persona hace desde una disco hasta su casa, como si lo acompañará pero virtualmente. "Si sientes peligro, puedes activar la tecla de urgencia y quienes te acompañan virtualmente podrán tomar acciones".

Foronda es un boliviano que ha creado ocho diferentes aplicaciones y esta vez presenta su nueva denominada Avísame.



Se trata de una aplicación para la seguridad, ya que consiste en seguir a la persona a través del celular o una computadora. "Con la aplicación pones a donde estás yendo e invitas a las personas que tú quieras a que te sigan y empiezan a ver en tiempo real tu ubicación y trayectoria", indicó.



La aplicación es gratuita y está disponible tanto en Play Store como en After para que los usuarios la puedan bajar. La aplicación puede ser compartida con usuarios que no necesariamente tengan las mismas aplicaciones, haces la invitación ya sea por Facebook, WhatsApp u otra y la persona a la que invitas en el momento de abrir el mensaje entra a una web con un mapa que te muestra por donde estás yendo.

También protege la privacidad, solo podrán ver quienes se desee o invite y no otra personas y solo cuando se quiera acompañar.



Los niveles de seguridad están enmarcados en los parámetros que exige Apple. Si se apagó el celular, queda guardado todo el recorrido hasta por 48 horas. Se puede utilizar la aplicación aun cuando no se esté en el país, ya que los mapas que se cargan son Google Map. Erbol.