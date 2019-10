Evo: "Me siento engañado por la exministra de Producción"

El presidente Evo Morales manifestó este viernes sentirse engañado y defraudado por la exministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, respecto al caso de la Empresa Pública Nacional Textil (Enatex).



"Lamento mucho decir, me he sentido engañado, defraudado por la exministra de Producción. Oportunamente paré, porque seguía teniendo más plata del Ministerio de Economía, pues cómo no va a poder generar, y había mucha confianza, pero en tema de Enatex estamos mal", señaló la autoridad.



El 22 de enero pasado, el presidente hizo una serie de cambios en su gabinete, entre ellos la de la ministra de Producción, cuyo cargo recayó en Ana Verónica Ramos, quien, dijo el presidente, debe dar una solución a este caso.



"Está encargada la nueva ministra que está estudiando dar una solución definitiva, hemos heredado una carga pesada", dijo la autoridad, quien reiteró que tenía "muchísima" confianza en Teresa Morales para que resuelva el tema.



Una de las últimas manifestaciones de los trabajadores de Enatex se realizó en enero pasado, cuando contaron que la ministra Ramos les dijo que no existía deuda de Venezuela con la textil. Entonces expresaron que la exministra Morales les mintió.



Varias veces antes, los empleados salieron a las calles exigiendo el pago de cuatro sueldos adeudados y de los correspondientes aguinaldos. Según el acuerdo, hasta este mes de febrero deberían haberse cancelado los mismos.



Fondo Indígena: "Se panfletearon la plata"



El presidente Evo Morales se refirió además, en la misma conferencia de prensa, a la crisis por corrupción en el Fondo Indígena. "Siento que gerentes y ex gerentes del Fondo indígena han panfleteado la plata".



Advirtió que "muchos ex dirigentes" sindicales serán juzgados por desvirar recursos del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas e Interculturales, conocido como el Fondo Indígena, en el que la Contraloría General del Estado detectó un daño económico de 71 millones de dólares en 153 proyectos.



"Caiga quien caiga, sea del MAS o no, quienes desviaron los fondos tienen que ser juzgados. A mí me ha sorprendido que hay proyectos fantasmas, han desembolsado (dineros) y no hay proyectos. Muchos ex dirigentes van a caer (en la investigación)", aseveró en la misma conferencia de prensa.



El mandatario invitó a todas las instituciones interesadas a realizar el seguimiento y formar parte de las investigaciones que se iniciaron en el Fondo Indígena, mediante la intervención del Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.



"Hemos tomado la decisión de intervenir, que se investigue, es la mejor forma de transparentar, y los que quieren sumarse a esta investigación, bienvenidos, nada se oculta acá", complementó.



El 25 de febrero, Larisa Fuentes fue posesionada como directora-interventora del Fondo Indígena, con la misión de transparentar la gestión, encarar procesos judiciales y ajustes administrativos para la fiscalización y seguimiento y cierre de los proyectos aprobados y financiados.