Pinto dice tener 'muchos datos' del hijo de Zapata

"Personalmente, no, pero sí tengo mucha, pero mucha información", así respondió el exsenador y refugiado político en Brasil, Róger Pinto, sobre la pregunta si conoce o no al hijo que tuvieron Gabriela Zapata y Evo Morales.



El político opositor al Gobierno, en diálogo con el programa "Cabildeo" de Amalia Pando, reiteró que "personalmente, no. Es esa la explicación que tengo que darle en su momento", excusandose de conversar más y limitándose a saludar a la periodista.



Ayer el ministro de Gobierno señaló que la exgerente de la firma China CAMC intentó fugarse del país con colaboración de políticos bolivianos que están en el vecino país, entre ellos Pinto, que denunció los "nexos" del Gobierno con el narcotráfico.



"Conozco a profundidad y a cabalidad todo el tema, hay muchas cosas que el país no conoce, pero lo considero un tema muy de faldas", en referencia al escándalo que afecta la imagen del primer mandatario, tras la denuncia por tráfico de influencias y la investigación por paternidad.



En la pasada jornada salió a la luz una nueva carta de la exnovia del primer mandatario, en la que pide que el ministro Juan Ramón Quintana sea acusado por los delitos por los que ella es sindicado y explica que "cuando uno afronta la paternidad se hace de manera conjunta, no hubo la seguridad sin tu presencia para que el niño esté presente", respecto a la negativa a la prueba de ADN al menor.



"Sus apoderados me amenazan, en cada audiencia le faltan el respeto a mi hijo, mi hijo no es un animal es un ser humano yo no soy una ‘cara conocida’ soy una mujer madre y ante todo merezco respeto porque duele parir, duele que mi familia de pertenencia, mis hijos estén llorando sangre", escribió Zapata.