Bolivia y Chile acuerdan nueva ronda de alegatos

Los agentes de Bolivia, Eduardo Rodríguez Veltzé y de Chile, José Miguel Insulza, acordaron una nueva ronda de alegatos dentro del litigio marítimo que se ventila en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. La decisión fue comunicada tras una reunión con el presidente de esa instancia, Ronny Abraham.



"Habíamos acordado en la víspera que la Corte acepte una segunda ronda de alegaciones escritas, una réplica y una dúplica. Chile no tenía la objeción para que exista una segunda ronda de alegaciones escritas, el presidente dijo que se transmitirá la decisión al pleno de la Corte", explicó el representante nacional en contacto con Bolivia TV.



Los nuevos plazos del proceso serán comunicados una vez se junten todos los integrantes del tribunal, aunque se anticipa que serán menores a los 10 meses que se dieron para la primera etapa. El ambiente del encuentro entre agentes fue "cordial", según se describió.



"Ha sido un ambiente muy cordial, no solamente con él sino con el personal, muestro equipo y el personal de la Corte (...) Ya he informado al ministro (David) Choquehuanca y seguramente tendré una comunicación con el presidente (Evo Morales) más adelante", agregó Veltzé.



A su turno, Insulza informó a medios chilenos que "el presidente de la Corte nos preguntó a ambos agentes, primero al de Bolivia, si Bolivia quería replicar y efectivamente el señor Rodríguez Veltzé le dijo que sí quería replicar y después informamos ambos que habíamos concordado un plazo que no puedo entregar y que sería razonable".



Detalló además que "habría una respuesta de Bolivia primero, en un determinado plazo, y nosotros tendríamos el mismo plazo para contestar a eso. Fue una reunión muy normal y tranquila porque estábamos de acuerdo en el plazo razonable que se podía pedir".



La reunión en La Haya se realiza luego que en julio de este año Chile entregara su contramemoria, un texto de cerca de 200 páginas que -en suma- plantea que nunca existió una obligación de negociar una salida al mar con soberanía para Bolivia, explica Tele 13.