El Gobierno denunció intento de fraude en referendo de Huacaya

El viceministro de Autonomías, Hugo Siles, denunció que el alcalde de Huacaya, Henry Nogales destinó vehículos para trasladar a unas 300 o 400 personas desde Santa Cruz a la población chuquisaqueña, para que en el referéndum por cartas orgánicas que se realizó hoy, la opción del No obtenga ventaja y calificó el hecho como un delito electoral.

Ronald Roca, secretario de cámara del Tribunal Departamental Electoral de Chuquisaca, asignado a Huacaya, señaló que “el proceso electoral se desarrolló con total normalidad, supimos de que hubo una dificultad por una denuncia que se presentó a conocimiento del juez electoral, así como de la Policía, mientras que el Ejército nos brindó colaboración. La vigilancia permitió garantizar que todas las personas habilitadas en el padrón ejerzan su voto”.

Huacaya (c. Villa de Huacaya) es la segunda sección municipal de la provincia Luis Calvo del departamento de Chuquisaca. Al norte limita con el departamento de Santa Cruz, el este con el municipio de Macharetí, al sur con el departamento de Tarija y al este con el municipio de Villa Vaca Guzmán. La capital de Sección se encuentra a 585 km. de distancia de la ciudad de Sucre.

“El alcalde de Huacaya, Henry Nogales habría destinado vehículos para trasladar personas de Cuevo y de Santa Cruz hacia los centros de votación en esa localidad, hemos sentado la denuncia ante el Tribunal Supremo Electoral y estamos a la espera de confirmar alguna información más, porque este hecho no puede quedar en la nada, porque hay fotografías de vehículos transportando personas. Es la única irregularidad que se presentó”, dijo el Viceministro.

La autoridad puntualizó que al tratarse de un delito electoral, “el Ministerio Público debe constituirse inmediatamente en el caso, corresponde una investigación. En otros casos hubo arresto inmediato y en éste debería procederse de la misma manera. La fuerza pública debiera poner tras las rejas a los responsables porque se los trasladó en micros, como se muestra en las fotos”.

El alcalde es opositor, y Siles aseguró que “tiene derecho a estar en contra, buscar el No, pero lo que no puede usar estos mecanismos. La autoridad compartió un audio en el que una persona denunciaba que “anoche el alcalde y sus colaboradores mandaron un micro entero se fue con gente, repartieron diesel en la casa de un afín. Están llevando mucha gente al lado de Huacaya”.

El Ministro calculó que “unas 300 o 400 personas se movilizaron a un municipio donde el padrón son 2.000. Lo que significa que con ese número se puede lograr una ventaja importante. Yo estuve allá y nos alertaron que era muy alta la cantidad de personas que se inscribieron, como si hubieran nacido de pronto, no está bien. El alcalde no es de origen guaraní, no tiene derecho a esto”.