Sánchez dice que Tarija recibió $us 3.400 millones en 11 años

El Gobierno explicó que Tarija, en los últimos 11 años, recibió inversiones por más de $us 3.400 millones.



“Las regalías pagadas al departamento de Tarija el 2005 eran de $us 117 millones, en 2014 llegaron a más de $us 528 millones. Tarija ha recibido en los últimos 11 años más de $us 3.406 millones por el concepto de Regalía Departamental, que, jamás en los 200 años, había recibido, esto gracias a la gestión e inversión. Además, desde el año 2005 recibe recursos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), alcanzando entre 2005 y 2016 un monto equivalente a $us1.192 millones”, afirmó el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, en el municipio de San Lorenzo.



El presidente Evo Morales, el ministro Sánchez, entre otras autoridades, ayer, en el municipio de San Lorenzo del departamento de Tarija, iniciaron las celebraciones por el bicentenario de la Batalla de La Tablada.

“Saludo la iniciativa de nuestras autoridades del departamento de Tarija de celebrar el bicentenario en San Lorenzo como justo homenaje a esta Batalla de La Tablada”, dijo el pPresidente Morales.

Destacó: “Qué tan importante ha sido la lucha del pueblo boliviano para recuperar los recursos naturales”