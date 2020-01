José Luis Guerín habla de la colonización del cine

El cineasta español José Luis Guerín cuestionó hoy que las producciones cinematográficas de América Latina y Europa estén "colonizadas a imagen y semejanza" por las estadounidenses y abogó por una mayor difusión del cine latinoamericano dentro y fuera de la región.



Guerín hizo estas afirmaciones en La Paz, a donde llegó para participar en el Festival de Cine Radical, que comenzó esta semana y concluirá el sábado 24 de septiembre.



"Me cuesta encontrar una identidad al cine Europeo y latinoamericano, creo que vivimos en un monopolio norteamericano. El cine europeo y latinoamericano están absolutamente colonizados a imagen y semejanza del cine norteamericano", sostuvo el cineasta, nacido en Barcelona en 1960.



Según Guerín, esto no fue siempre así, ya que en los años 60 y 70 se hablaba del surgimiento de un "nuevo cine", de una "conciencia" que configuraría el "nuevo cine latinoamericano".



"Cuando se hablaba del nuevo cine latinoamericano, se hablaba de la existencia de un principio de distribución y exhibición colectiva de las películas latinoamericanas, una respuesta organizada al colonialismo cinematográfico de los Estados Unidos", manifestó.



Aquellos "eran los años de las utopías, de las luchas, del ideal por construir un nuevo cine" y los cineastas se agrupaban y "generaban movimiento e ideas", agregó.



Lamentó que ahora, al menos en Europa, es muy raro lograr ese tipo de cohesión entre los cineastas, quienes, según dijo, tienden a ser "muy solitarios".



Esto derivó en que de lo vivido en los años 60 y 70 no quede "nada ahora" ya que, a su juicio, "hay un desconocimiento absoluto del cine de Latinoamérica", incluso dentro de la misma región.



"Por ejemplo, los venezolanos no saben del cine que se hace aquí, ni en Ecuador se sabe lo que se hace en Argentina, ni ustedes (los bolivianos) saben lo que se hace en Brasil", dijo.



Guerín ponderó la relevancia de los festivales de cine como herramientas esenciales para la difusión de las producciones y destacó que, "si bien antes ir a un festival era algo elitista y exclusivo, hoy es algo normal y natural".



"Lo que se espera de actividades como ésta es la difusión colectiva del arte que muchas veces no está visibilizado y debe ser apoyado", agregó.



Es el caso del Festival de Cine Radical, que en su tercera edición revitaliza su objetivo de dar espacios a películas de calidad que no figuran en la oferta de las salas comerciales.