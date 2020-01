Ven a Evo como el 'único' candidato revolucionario

La Federación Especial de Trabajadores Campesinos del Trópico de Cochabamba, por unanimidad, proclamó como "único candidato revolucionario a la reelección en las próximas elecciones nacionales a la presidencia".



Esa instancia, que celebró su XXIV congreso ordinario, valoró el trabajo honesto y la lucha permanente del primer mandatario, a quien además consideran como un"líder indiscutible a nivel nacional y referente internacional por la lucha de una patria grande con dignidad y soberanía".



Los trabajadores además respaldan la demanda marítima, la defensa del Silala, la economía estable, la apuesta científica y la construcción de carreteras. "La Federación Trópico condena los golpes blandos de la derecha internacional", concluye.



Hace un par de semanas, el propio Morales sostuvo que "yo sé que insinúan en que estoy pensando otro referendo, yo no tengo ningún interés. En mi experiencia, no hay que buscar el cargo, el cargo nos busca. El que se hace buscar con el cargo, tiene mucho futuro, el que busca cargo con aparato, no le va bien".



Un 65 % de los bolivianos rechaza la realización de un nuevo referendo para permitir que el presidente Evo Morales vuelva a postular en los comicios de 2019, de acuerdo a una encuesta publicada a finales de junio por un medio impreso.



El pasado 21 de febrero el MAS sufrió su primera derrota electoral, cuando en el referendo sobre la modificación de la Constitución Política del Estado (CPE) para habilitar a Morales como candidato en 2019, el No se impuso con más del 50 % de los votos.