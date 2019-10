Interrogan a niño por apoyar a yihadistas que atacaron Charlie Hebdo

Un niño de 8 años fue interrogado el miércoles por la policía en Niza (sudeste de Francia) por haber pronunciado en su colegio palabras de solidaridad con los autores del atentado contra la revista Charlie Hebdo en París, indicaron fuentes policiales.



El niño se negó a guardar un minuto de silencio y a participar en un acto de solidaridad organizado en su colegio al día siguiente de la matanza en el semanario Charlie Hebdo, que dejó doce muertos el 7 de enero, indicó el comisario de policía Marcel Authier. Según su maestro, pronunció también palabras de "solidaridad" con los dos yihadistas que cometieron ese atentado.



"En el contexto actual, el director del colegio decidió señalar a la policía lo ocurrido", precisó Authier, agregando que no se trata en absoluto de una demanda judicial.



"Convocamos al niño y a su padre para tratar de comprender cómo un chico de ocho años llega a afirmar cosas tan radicales", explicó el comisario. El niño fue interrogado durante 30 minutos, y luego estuvo jugando mientras declaraba su padre, civilmente responsable.



"Evidentemente el niño no comprende lo que dijo. No sabemos de dónde sacó esas frases", dijo el policía.



Denuncian procedimiento de la Policía



El Colectivo contra la Islamofobia en Francia denunció la manera cómo se trató este asunto.



"El padre y el hijo están profundamente conmocionados por tal tratamiento, que ilustra la histeria colectiva en la que está sumergida Francia desde principios de enero", afirmó el Colectivo en un comunicado.



Unos 200 incidentes registrados en establecimientos escolares ligados al respeto del minuto de silencio guardado el 8 de enero en toda Francia fueron señalados a la policía y a la justicia.



Del 7 al 9 de enero, los atentados contra Charlie Hebdo, contra una policía municipal y contra un supermercado kósher causaron 17 muertos en París.



Esos ataques conmovieron a Francia, donde se realizaron numerosos actos de homenaje a las víctimas y manifestaciones masivas de repudio a los atentados.