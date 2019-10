Taxistas, en pie de guerra contra Uber en Argentina

La aplicación ha anunciado su arribo al país argentino y convocó a choferes para ser contratados y empezar a operar en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, esta acción ha provocado la reacción del gremio que ha anunciado una guerra a Uber.



Omar Viviani, titular del gremio de conductores de taxis de Buenos Aires, advirtió que se oponen al desembarco de Uber y aseguró que no lo van a permitir "bajo ningún concepto", de acuerdo con una publicación del diario Clarín.



"Acá lo que quieren es desregular todo el sistema, y no vamos a permitir el funcionamiento de Uber bajo ningún concepto", señaló Viviani.



Uber aún no ha fijado un fecha que indique desde cuándo empezarán a operar en la ciudad argentina, pero la aplicación ya está disponible para ser descargada en el vecino país.



Reuniones con el Gobierno de Buenos Aires



De acuerdo con La Nación, desde noviembre del año pasado, tanto Uber como las autoridades del Gobierno de la Ciudad mantuvieron conversaciones junto a otros organismos para avanzar sobre la posible implementación de este servicio.



"Buscamos trabajar de forma conjunta para encontrar la manera de adecuar algunas de las normas existentes para que sean consistentes con el modelo Uber, pero no encontramos la velocidad necesaria para generar esos cambios en tiempo para el lanzamiento", dijo Soledad Rodríguez Lago, gerente de Comunicación de Uber para el Cono Sur.



¿Dónde funciona Uber?



En Sudamérica el servicio ya está disponible en varias ciudades de Colombia, Brasil, Perú, Chile y Uruguay.

