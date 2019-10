La CIA recrea en Twitter la ejecución de Bin Laden

Cinco años después de la muerte de Osama bin Laden en el asalto militar a su vivienda en Pakistán, la CIA conmemoró ese aniversario con un relato en Twitter de la operación.



"Para destacar el quinto aniversario de la operación Osama Bin Laden en Abotabad vamos a relatar la incursión con tuits como si estuviera ocurriendo hoy", escribió la agencia en su cuenta de la red social, @CIA.



Bajo el hashtag #UBLRaid, publicó una serie de tuits sobre el desarrollo de la operación de la noche del 1 de mayo de 2011, entre estos uno con la famosa foto del presidente Barack Obama tras el operativo junto a otros altos funcionarios estadounidenses en la sala de crisis de la Casa Blanca, la llamada "Situation Room".



"1:51 PM EDT - Los helicópteros despegan de Afganistán hacia Abotabad en Pakistán #UBLRaid", refirió uno de los tuits.



"3:30 PM EDT - 2 helicópteros aterrizan sobre el recinto en Abotabad en Pakistán. 1 se estrella, pero el ataque continúa sin demora o heridos #UBLRaid", relató otro tuit.



Unos minutos más tarde: "3:39 PM EDT - Osama bin Laden encontrado en el tercer piso y ultimado #UBLRaid".



El relato de la CIA generó variadas reacciones en la red social, no todas positivas. "@CIA ¿Relataremos Hiroshima el 6 de agosto también?", escribió el usuario Kris Knight.



"¿No tienen cosas más importantes que hacer, como capturar a malos que estén vivos, o invadir secretamente nuestra privacidad, o algo así?", tuiteó Amber V. Pero otros se congratularon de la iniciativa de comunicación de la CIA.



"Al leer el relato de la @CIA en Twitter #UBLRaid hoy, me acordé de lo orgulloso que estoy de los hombres y las mujeres que hacen lo que hacen. Gracias", escribió el usuario Toby Knapp. -