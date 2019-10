'Juego de Tronos' reclama la corona de los Emmy con 24 nominaciones

La serie "Juego de Tronos" reclamó este jueves la corona de los Premios Emmy, los "Óscar de la pequeña pantalla", con 24 nominaciones, incluida la de mejor serie dramática y parte como favorita por delante de "American Horror: Freak Show", con 19 y "Olive Kitteridge", con 13 menciones.



La pugna por el trofeo a la mejor serie de drama lo completan "Better Call Saul", "Downton Abbey", "Homeland", "House of Cards", "Mad Men" y "Orange Is The New Black", que este año sale del terreno cómico y se lanza a la carrera dramática debido a cambios reglamentarios introducidos por la Academia.



La salida de los gigantes "True Detective" y "Breaking Bad", serie que en los anteriores premios Emmy consiguió cinco galardones, ha hecho que, en la categoría de drama, se libre una de las batallas más interesantes de los últimos años.



En número de menciones, la serie de ficción "Juego de Tronos"

repitió como líder en las nominaciones, superando las 19 del año

pasado y con la esperanza de que sus siete reinos y sus intensas

luchas de poder se hagan, de una vez por todas, con el trono de los

Emmy.



Modern Family tras un récord



Mientras, en la categoría de comedia, con una nueva nominación, el exitoso programa de la colombiana Sofía Vergara "Modern Family" dio un paso al frente para hacer historia y conseguir su sexto Emmy consecutivo, con lo que superaría el récord de cinco galardones seguidos que ostenta junto a "Fraiser".



Sin embargo, Vergara no logró ser nominada por su papel en la serie, que le valió cuatro candidaturas continuadas a mejor actriz secundaria entre 2010 y 2013, aunque no consiguió ninguna victoria en un premio que sigue resistiéndosele.



Según anunció la Academia de Televisión, las contendientes en este campo son Lily Tomlin ("Grace and Frankie", Edie Falco ("Nurse Jackie"), Lisa Kudrow ("The Comeback"), Amy Schumer ("Inside Amy Schumer"), Amy Poehler ("Parks and Recreatuon") y Julia Louis-Dreyfus ("Veep"), que parte como favorita.



Actores y actrices en drama



En el campo de la interpretación, en el registro dramático, Kevin Spacey de la perversa "House of Cards" consiguió una nominación que parecía segura y que comparte con otros pesos pesados como Jon Hamm ("Mad Men"), Jeff Daniels ("The Newsroom") y Kyle Chandler ("Bloodline"), que ya ganó un Emmy en la legendaria serie "Friday Night Lights".



Los actores en Bob Odenkirk ("Better Call Saul") y Kyle Chandler ("Bloodline") completan la lista a mejor actor de este registro.



Entre las actrices de drama las candidatas son Robin Wright

("House of Cards"), Claire Danes ("Homeland"), Elisabeth Moss ("Mad

Men), Viola Davis ("Cómo defender a un asesino"), Taraji P.Henson

("Empire") y Tatiana Maslany ("Orphan Black").



"Sheldon" sin nominación



La lucha por la estatuilla a mejor actor de comedia se decidirá

entre Anthony Anderson ("Black-ish"), Matt LeBlanc ("Episodes"), Don

Cheadle ("House Of Lies"), Louis C.K. ("Louie"), William H. Macy

("Shameless"), Will Forte ("The Last Man On Earth") y Jeffrey Tambor

("Transparent").



El indiscutible Jim Parsons, que el año pasado levantó su cuarto

Emmy como el científico prodigio "Sheldon Cooper" en "The Big Bang

Theory", dio la sorpresa y se quedó esta vez sin la nominación.



Películas para la televisión



Otros trabajos que aspiran a dar la campanada en la gran fiesta

de la televisión estadounidense son la película para televisión de

HBO "Bessie", en la que Queen Latifah retrata a la cantante de blues

Bessie Smith y narra su transformación en "La emperatriz del blues".



La gala de la 67 edición de los Emmy se celebrará el 20 de

septiembre en el teatro Microsoft (Los Ángeles) y el maestro de

ceremonias para presentarlos será el cómico Andy Samberg, ganador el

año pasado del Globo de Oro al mejor actor de comedia o musical en

televisión por su trabajo en "Brooklyn Nine-Nine".