Calidad humana en la atención del enfermo

Los asegurados en la Caja Nacional de Salud de Santa Cruz contamos con un gran hospital, el más moderno del país. No tenemos nada que envidiar a otros de los países vecinos. Hacía 45 años que no ocupábamos los servicios médicos de la Caja de Salud porque no eran buenos, aun teniendo nuestros aportes al día. Hoy la realidad es otra en el Hospital Obrero N.° 3, ubicado cerca del mercado Mutualista. El hospital tiene ocho plantas y la construcción abarca 34.000 m², con un helipuerto de 900 m². Cuenta con 400 camas, 10 quirófanos, una sala de trasplante de órganos y cirugía vascular, equipos de tecnología avanzada, servicios de laboratorio de análisis clínico, medicina interna, unidad de cuidados intermedios, terapia intensiva, salas de observación, salas de trauma choque, banco de sangre, unidad coronaria, esterilización, imagenología, fisioterapia, electromedicina, endoscopia, farmacias, unidad nutricional, epidemiología, educación sanitaria, etc.

Haciendo una retrospectiva, la iniciativa para esta gran obra nace en 2001, cuando el PNUD lanza un concurso público para una consultoría con el fin de evaluar su dimensión y ubicación, cumpliendo normas nacionales e internacionales. El arq. Julio Manuel Arancibia Saavedra gana el concurso. Ese documento sirvió de base para lanzar el concurso internacional para la elaboración de un anteproyecto (participaron empresas de Argentina, Brasil y Bolivia). Un jurado, compuesto por los colegios de arquitectos local y nacional y el PNUD, declaró ganador al equipo boliviano, integrado por arquitectos de Santa Cruz y Oruro. Ese mismo grupo, bajo contrato, elaboró el proyecto final y supervisó la obra. Una empresa cruceña hizo la construcción con un costo final aproximado de $us 25 millones. El hospital se inauguró en marzo de 2012 y se abrió el 30 de septiembre de 2015.

A pesar de que en esta joya al servicio de la salud faltan ítems para más médicos y para el servicio de enfermería, hay que ponderar la prolija atención con calidad humana que brinda el personal a los pacientes internos. Aparte del conocimiento, destreza e idoneidad de los profesionales de la salud, la calidez humana juega un papel primordial para el enfermo que lucha por la vida. La calidad humana y la mejora del trato al paciente en los hospitales del sector salud, aplicando la ciencia con humanidad y un trato digno, con seguridad ayudan más rápido en la recuperación. El saludo, una palabra sincera de aliento o hablarle por su nombre con una gotita de amor, vale mucho. “La salud es un estado de bienestar físico, mental y social, con capacidad de funcionamiento y en armonía con el medioambiente, y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades”