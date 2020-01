Mujer longeva celebra sus 104 años en el norte

Doña Epifania Antelo García se ha convertido en la mujer más longeva del norte integrado al haber cumplido 104 años de edad el 7 abril, fecha que lo celebró junto con sus familiares. A pedido de la cumpleañera, el festejo incluyó mariachis.



Nacida en 1912 en la comunidad de Palacios, a 15 kilómetros al norte de Buenavista, esta mujer ha tenido cinco hijos: Elsa, Celín (+), Ruperto, Ciro e Irma, quienes le han dado más de 200 descendientes.



Con una mente lúcida, aunque algo fatigada del corazón, con pérdida de audición y dolor de hueso, doña Epifania dice sonriente: “Los años me están dominando, no hay remedios para mí”.



Su hija Irma, que la cuida, comenta que la anciana come de todo, le gustan las gaseosas, el majao, el locro, los jugos y las sopas de pollo y de verduras, “pero todas las tardes me pide café con empanadas de jigote”.



Según el Censo de Población de 2012, en todo el país hay 8.234 adultos mayores de 95 años. Doña Epifania ha sobrepasado el estándar de vida en Bolivia de los 60 años.