Investigadores tienen un altercado con militares

Cuatro Policías y un fiscal anticorrupción ayer acudieron al Colegio Militar de Aviación (Comilav) para investigar una denuncia de supuestos hechos irregulares y abusos, pero terminaron retenidos momentáneamente.



El comandante de la Policía, Sabino Guzmán, dijo que se suscitó un altercado por el decomiso de un celular. Sucede que mientras esta comitiva realizaba sus indagaciones alguien los estaba filmando, por lo que el representante del Ministerio Público ordenó el decomiso del aparato.



Esto provocó la confrontación que dejó a los policías y al fiscal impedidos de salir. Guzmán dijo que este impase terminó luego que se devolvió el celular y que se mantuvo en contacto con los jefes militares y que esto no pasó a mayores.



La Fiscalía anticorrupción continuará con la investigación, para ver si hubo o no alguna irregularidad en la denuncia de los cadetes.



Ante el Fiscal de Distrito

Gonzalo Sempertigui, en calidad de autoridad de la Fuerza Aérea visitó esta mañana al Fiscal de Distrito, para poner en conocimiento de lo que consideran que fue un abuso, dado que la unidad militar tiene sus reglas internas, que es donde se tienen que tratar este tipo de denuncias.



La autoridad militar señala que de manera abusiva ingresaron os policías y el fiscal, vulnerando normas de la institución militar, porque ellos tienen los conductos donde se tratan estos casos que son denunciados.



Por su lado, el fiscal de Distrito, Gomer Padilla, dijo que ha solicitado un informe al fiscal que acudió a dicha inspección, para conocer cómo sucedieron los hechos, por lo que evitó hacer mayores comentarios, mientras no tenga el reporte correspondiente.

