Adolfo Chávez retornó a Bolivia y no fue detenido

Ingresó por la Amazonia y estuvo 11 días en el país. Adolfo Chávez, uno de los indígenas involucrados dentro del proceso de investigación por el daño económico al Estado por el mal manejo de recursos del Fondo Indígena, volvió a Bolivia y no fue aprehendido, pese a que existía una orden.



"Yo estuve en la Amazonia de Bolivia junto a los hermanos Tacanas II, viendo que se cumplan los acuerdo firmados con YPFB y la empresa China BGP", explicó a EL DEBER el expresidente dela CIDOB. Estuvo entre el 26 de enero al 5 de febrero en territorio nacional



El pasado 4 de diciembre un juzgado declaró en rebeldía, dispuso arraigo y ordenó la aprehensión de Chávez. Existió un desembolso de 902.008 del Fondo Indígena a favor de la Cidob, para un proyecto considerado "fantasma".



El líder indígena reveló que retornó "por la selva" a territorio nacional, sin temer ser detenido debido a que "la nación Tacana tiene sus propios mecanismos de seguridad, está muy bien estructurada y es un pueblo muy avanzado".



Señaló que "Dios dirá el momento en el que tenemos que retornar" y explicó que durante su estadía aprovechó para hacer campaña por el No a la reelección de Evo Morales, aspecto que se dilucidará en el referendo del domingo.



"Los hermanos aglutinados en la COICA, ven que el presidente Evo (Morales) sea dejado llevar o arrastrar por los apetitos pasionales y que han derivado en un favoritismo de nombrar a exparareja como gerente comercial de las empresas chinas y por ello a una corrupción insostenible", explicó.



Chávez se encuentra internado en la Amazonia ecuatoriana, como parte de un "asilo" que determinó a su favor la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), tras estar en la Cumbre sobre el Clima en París.