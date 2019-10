Chabelo anuncia el fin de su programa de televisión

Xavier López "Chabelo" confirmó este viernes lo que se venía rumoreando hace tiempo, que su famoso programa llegaba a su fin tras 48 años ininterrumpidos al aire.



Desde hace varios días se venía especulando el fin del show que es transmitido en México y varios países de Latinoamérica por el Canal de las Estrellas de Televisa.



"Todo en la vida tiene un ciclo, un principio y un final", dijo Chabelo al anunciar que el 20 de diciembre se emitiría por última vez el programa que lo consagró como estrella de la televisión.



López, de 80 años de edad, seguía interpretando a Chabelo, un niño travieso que viste de corto, y que en sus inicios fue protagonista de series, películas y programadas de radio.



No se retira



Si bien Chabelo anunció que su programa llega a su fin no anunció su retiro, asegurando que volvería muy pronto con un nuevo proyecto para la televisión. (Vea sus declaraciones completas en el video que encabeza esta nota).



En el pasado, López aseguró que lo que le impulsa a seguir viviendo es el personaje de Chabelo, por lo que no tenía pensado abandonarlo.



Se desconocen los motivos exactos por los que Televisa decidió sacar de la parrilla el programa, que era transmitido todos los domingos, y su salida coincide con la cancelación de otra de sus producciones, el talk show de Laura Bozzo.