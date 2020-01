Hallan a la bebé raptada, detuvieron a 2 personas

La bebé Andrea, que fue raptada con apenas dos días de nacida, ha sido encontrada en Portachuelo, en poder de una mujer que fue detenida por la Policía, junto con su pareja.



Según el comandante departamental de la Policía, coronel Sabino Guzmán, el lunar que tenía en la frente la autora del hecho, Bethy Carrasco García, de 38 años, fue vital para poder reconocerla.



El jefe policial explicó que después de una decena operativos, el que se realizó la madrugada de hoy en Portachuelo logró dar con la mujer que el domingo se había robado a la bebé del hospital Alfonso Gumucio de Montero.



Inicialmente Carrasco negó que era una bebé raptada y aseguró que se trataba de su hija. A pesar de su insistencia, la toma de declaraciones por parte de la Policía permitió que finalmente la mujer admita que había robado a la recién nacida.



Según la investigación, la mujer había comprado el somnífero en el mercado Los Pozos, con el cual logró dormir a la mamá de la menor, Lidia Tancara, mientras se recuperaba en la sala 14 de la maternidad del hospital de Montero.



Carrasco y su pareja fueron detenidos por la Policía y serán puestos a disposición de la Fiscalía para que los impute por el delito que cometieron. El comandante de la Policía considera que el hombre es cómplice del hecho.



Carrasco había robado a la bebé porque, a pesar que ya tiene seis hijos de dos matrimonios anteriores, no tenía ninguno con su tercera pareja, por lo que le hizo creer que ella estuvo embarazada y que tuvo una bebé. La noche del operativo, el hombre también reaccionó contra la Policía negando que la pequeña Andrea sea la recién nacida raptada.



Los padres lloraron



Andrés Aviyuna, padre de la bebé raptada, lloró apenas vio a su pequeña siendo bajada de una camioneta de la Policía que la trasladó hasta el hospital donde se la entregaron.



El hombre le pidió al comandante de la Policía que sea él en persona quien ingrese al nosocomio y se la entregue a su esposa en persona, porque el coronel Sabino Guzmán le había prometido a la mamá que iba a recuperar a la bebé.



La mamá y su esposo lloraron de felicidad al ver a su pequeña. Andrés dijo que aparentemente su hija está en buen estado de salud, aunque se le está haciendo la revisión médica necesaria.



Movimiento policial



Cerca de la 1:00 de la madrugada de este viernes, surgieron los primeros indicios de que la niña había sido recuperada, una hora después retornó al nosocomio el papá de Andrea y emocionado con una bolsa en la mano en la que llevaba una leche y una mamadera confirmó la buena noticia.



"No sé nada de cómo la recuperaron, solo agradezco a Dios que mi niña ya está con nosotros", expresó en ese momento Andres Aviyuna, el papá de la niña, que en cada una de las intervenciones que tuvo ante los medios estos cinco días no se cansaba de pedir a la secuestradora que les devuelva a su bebé.

#SantaCruzBo Sabino Guzmán, comandante de la Policía, llevó en sus brazos a la bebé recuperada, la entregó a su mamá pic.twitter.com/UGr0hfce6a— EL DEBER (@diarioeldeber) 9 de septiembre de 2016 n