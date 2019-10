Evo dice que los tratados 'tampoco son eternos'

El presidente Evo Morales se refirió al Tratado de 1904 que Bolivia firmó con Chile, aseguró que ningún acuerdo de esas características es eterno y resaltó que la Demanda Marítima presentada ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya es valorada por la Comunidad Internacional.



"Los tratados tampoco son eternos como tratan de hacer ver en estos debates de carácter internacional. A mi me ha sorprendido, cuando decidí ir a la Demanda a La Haya con el tema del mar, primero yo pensé que como el Tratado de 1903 entre Panamá y Estados Unidos se ha disuelto, yo dije ahora hay que hacer la demanda al Tratado de 1904", reveló el mandatario durante un dicurso en el municipio de Toco.



Morales recordó cómo Estados Unidos (EEUU) y Panamá resolvieron su conflicto por el canal en esa región del continente, pese a la existencia de un convenio "eterno", permitiendo al país de América Central recuperar ese espacio.



"Trabajamos con equipo de juristas internacionales y nacionales, y por eso la demanda no es para eliminar el Tratado de 1904 sino es para que Chile cumpla con sus compromisos hechos a Bolivia para tener un corredor al mar. Hemos cambiado el rumbo, pero acertadamente y está valorado por toda la Comunidad Internacional", agregó la autoridad.



En una entrevista con EL DEBER, el Canciller de Chile, Heraldo Muñoz, afirmó que “no habrá salida concertada mientras haya un juicio en curso”, a tiempo de advertir que la relación entre ambas naciones "no están en un estado deseable".



Para el 13 de abril próximo se tiene previsto el arribo a Santa Cruz del equipo de asesores internacionales de Bolivia en La Haya, mientras que los alegados orales ante la Corte están programados para cuatro días en la primera semana de mayo, sobre la impugnación de la competencia presentada por Chile.