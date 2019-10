El MAS dice que respetará el consenso en la elección de vocales electorales

El presidente de la cámara de senadores, José Alberto "Gringo" Gonzales, manifestó que de existir un consenso dentro de la Asamblea Legislativa para la elección de los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el partido oficialista no usará los dos tercios que tiene en el Legislativo para imponerse.



"Es nuestro compromiso de poder, ojalá, hacer las designaciones por consenso, la unanimidad para que todos estemos de acuerdo con esas personas. Yo creo que si vamos a lograr un consenso o un acuerdo entre todos, ni siquiera hace falta mencionar el tema de los dos tercios", manifestó Gonzales a la agencia Erbol.



El presidente de la comisión de planificación de la Cámara de diputados y miembro del partido oficialista, Javier Zabaleta, dijo que la Asamblea Legislativa entra en un "proceso peligroso" al considerar en primer lugar una etapa de concertación antes de conocer a los postulantes. Indicó, al igual que Gonzales, que la utilización de los dos tercios será el "último paso".



"Yo creo que empezar al revés es peligroso, es decir, empezar a ver si hay acuerdo entre partidos para ver este proceso. Lo primero que hay que ver es quiénes se postulan para que sobre ese menú de postulantes se pueda ver", manifestó Zabaleta.



Diputados aprueban Ley de Transición del TSE



El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este lunes por la noche en grande y detalle el proyecto de la Ley de Transición Institucional del Tribunal Supremo Electoral (TSE), informó la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Betty Yañiquez.



La legisladora explicó que el objetivo de la norma es que el Órgano Electoral tiene que continuar trabajando.



Asimismo, modifica el artículo 15 de la Ley del Órgano Electoral, para que no exista obstáculo en aquellos ciudadanos que no renunciaron con tres meses de anticipación para postularse a la designación de vocales electorales.



Suspensión de referendos



El tercer punto es la postergación por 60 días de los referendos autonómicos, que estaban previstos para el 12 de julio.



Yañiquez aclaró que una vez que se promulgue la ley, se hará oficial la convocatoria para la elección de los nuevos vocales y puntualizó que los requisitos para los postulantes están claramente establecidos en el reglamento que está en vigencia, "no han cambiado", matizó.



Explicó que la propuesta establece la modificación del reglamento de elección de vocales del TSE, para que el proceso no dure 45 días, sino se reduzca a 30 días aproximadamente.



Informó que el proceso de elección de los vocales establece la postulación de la población, la calificación de méritos de los postulantes y la elección de la Asamblea Legislativa.