Santa Cruz, una ciudad a la deriva

La entrevista de EL DEBER al ing. Percy Fernandez nos ha dejado preocupados, abatidos y pesimistas. Las respuestas confirman nuestros peores temores. Analicemos una por una las respuestas.



Ante la pregunta de cuáles eran las prioridades de la gestión, el alcalde responde simplemente que es continuar lo que está en presupuesto, hacer lo posible para dar bienestar a los vecinos, para concluir con la frase: “La población sabe muy bien lo que precisa”. Ninguna mención a los temas estructurales de la ciudad que el alcalde considere prioritarios. La respuesta es válida para trabajar en captar la demanda vecinal, pero nada más.



Sobre los aciertos y errores, el alcalde menciona los colegios, los hospitales y los parques construidos en los últimos 10 años, pero no menciona ningún error, no hay visión autocrítica para poder mejorar.



En lo que respecta a la relación política con Evo Morales, la respuesta se centra en que el presidente pacificó el país y que tiene intención de hacer bien las cosas, confirmando la visión positiva que tiene de la actual gestión gubernamental.



Consultado sobre cómo manejar la tiranía de gremialistas y transportistas, la respuesta fue decepcionante: “Hablar, conversar, nada se logra sin diálogo”, pero no analiza en absoluto cuáles son los temas que se deben dialogar, sobre qué se debe conversar. No deja la menor pista, como si el tema no tuviese relevancia o él no lo conociera.



Ante la pregunta sobre las logias no menciona que destacados miembros de las logias han colaborado y colaboran actualmente con la gestión. Sabemos que en las logias no se trabaja “a título personal”.



Con relación a los nuevos liderazgos y qué líderes ve en Santa Cruz, menciona que en las inauguraciones de las escuelas habla del tema y dice que en las próximas elecciones los presentará.



Cuestionado si ha cambiado el electorado en los últimos 10 años, la respuesta es de gran ingenuidad “no creo.. la población cruceña es sumamente buena, querida…”



Acerca de si es más fácil ser alcalde ahora que en los ´90, de-sempolva los grandes logros de la gestión de 1990, con el nuevo modelo municipal elaborado con el MNR: pavimentación, drenaje, mercados, basura, alumbrado público, planificación urbana, todo ello evidente y de gran impacto, para concluir simplemente que “había método. Hoy también”, pero lo dramático es que hoy, para estas gestiones, ya nadie sabe cuál es el método y cuál la planificación. Hay un evidente abismo entre el impulso y la creatividad de 1990 y la ‘misteriosa’ situación actual.



Cuando se le preguntó sobre Johnny Fernandez y UCS responde con evasivas: “Nos vemos de vez en cuando” cuando para todos es evidente que cogobierna con ellos.

A la pregunta específica sobre transporte público, responde que “dada la amplitud del tema precisa coordinación y concurrencia intergubernamental”, es decir, no tiene un proyecto propio ni voluntad política de enfrentar el tema.



Contrariamente a otras autoridades municipales, se mostró poco triunfalista sobre los logros del seguro médico gratuito, proceso que dice: “Requiere muchas tareas aún por cumplir para que sea realmente un logro….”



Por último, a los periodistas les dice: “Nos llevamos mejor sin vernos muy seguido…ustedes tienen que informar , yo tengo que darles obras a dos millones de cruceños”, como si ambas cosas fueran contradictorias. Si no informa sobre las obras, ¿qué podrán informar los periodistas?