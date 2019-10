Evo asegura que respetará resultados del referéndum de febrero

El presidente Evo Morales se refirió el domingo, en Nueva York, al referéndum que se realizará el 21 de febrero de 2016 para reformar la Constitución Política del Estado (CPE) y habilitar su repostulación en las elecciones de 2019, y pidió "no tener miedo al pueblo" en ese proceso democrático.



"Respetaré los resultados del referendo. Todo el mundo sabe que ha cambiado la situación política y social en Bolivia y seguiremos haciendo el esfuerzo", dijo.



A su juicio, las autoridades y políticos que cuestionan la legitimidad del próximo el referendo, "no tienen moral ni ética" para pronunciarse al respecto, ya que fueron ellos quienes vendieron los recursos naturales del país a empresas transnacionales, sometidos por el imperio capitalista.



"Hay autoridades o políticos que no tienen moral ni ética para cuestionar (el referendo), porque nosotros trabajamos sometidos al pueblo y no como antes que eran sometidos al imperio", agregó.



El Mandatario boliviano aclaró que la realización del referendo es una decisión planteada por los movimientos sociales, como transportistas, fabriles, mineros y maestros, ente otros sectores.



Ayer, tras sesionar más de 20 horas continuas, la bicameral Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó, en La Paz, por más de dos tercios, en grande y en detalle, el proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Constitución Política del Estado, referida al articulo sobre la reelección presidencial.