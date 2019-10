Chapetón viaja a Perú y Colombia para conocer planes de seguridad

La alcaldesa electa en la ciudad de El Alto, Soledad Chapetón, alista un viaje a Colombia y Perú para conocer sus políticas y proyectos en materia de seguridad ciudadana a fin de poder replicarlos en su próxima gestión municipal.



"En próximos días estoy visitando Colombia y Perú, porque hay referencias de municipios exitosos. Hay políticas públicas que van a ir en beneficio del tema de seguridad ciudadana que es que me llevan a estos lugares", anunció Chapetón a la agencia de noticias ANF.



Son, al menos, cuatro municipios en Colombia y otros dos en Perú los que serán parte del periplo de la primera alcaldesa de El Alto, aunque se abstuvo de mencionar cuáles serán esas ciudades.



Ciudades inseguras



El año pasado, el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana (ONSC) dio a conocer que Santa Cruz es la urbe más insegura del país, seguida de El Alto, La Paz y Cochabamba, reportó EL DEBER el 6 de agosto de 2014.



En El Alto una de las zonas rojas es La Ceja, donde se concentran bares y cantinas y un elevado comercio informal. La prostitución y la trata de personas también campean entre sus calles y avenidas.



De acuerdo con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), sobre todo mujeres son trasladadas desde esta urbe al exterior, especialmente a Perú, para ser sometidas a esclavitud sexual o laboral.



"La seguridad ciudadana tiene que ver con prevención. Vamos a aplicar toda una planificación estratégica para que nuestros niños, jóvenes, adultos mayores y varones sean parte del proyecto", manifestó Chapetón, quien no excluye la posibilidad de hacer una reorganización de La Ceja, pero sobre la base del consenso con las diferentes organizaciones.



Nuevos proyectos



Luego de alzarse con la victoria con el 54,49 por ciento de los votos en las elecciones del 29 de marzo, por la fuerza política Unidad Demócrata -cuyo líder es el empresario Samuel Doria Medina- Chapetón comenzó con sus primeros pasos para asumir la alcaldía alteña.



La semana pasada visitó a la alcaldesa de Santa Cruz, Desiré Bravo, para conversar sobre proyectos de educación e infraestructura.



Chapetón decidió conocer dos obras: los pasos a desnivel y los módulos educativos. Su objetivo es que en El Alto se instalen al menos siete pasos a desnivel, ubicados en sectores como el cruce a Viacha, la avenida Chacaltaya, la ex Tranca de Río Seco, la avenida Bolivia y la ex tranca de Senkata, entre otros.