Frente a los retos globales, Evo depositará su fe en China

El 2017 se presenta para el mundo, América Latina y Bolivia con un ingreso en la escena mundial que amenaza con trastocarlo todo, Donald Trump, presidente entrante de Estados Unidos en enero; una ausencia que se nota aún más que cuando estaba en vida, Fidel Castro, fundador de un ‘revolucionarismo’ que se quiso hacer latinoamericano, pero se estacionó en cubano; y una formulación que espera su momento: la China de Xi Jinping, gran aspirante a ser el nuevo Deng.

En un plano político-simbólico Bolivia no es el país que uno asociaría directamente con el recuerdo y la influencia del líder cubano, sino más bien lúgubre del Che, ni con las preocupaciones esenciales de Donald Trump, encapsuladas en su obsesión por México y la expulsión de inmigrantes latinoamericanos, de los que solo son bolivianos una minoría. Los problemas pueden deberse a la conexión con el bolivarianismo, y aunque el presidente Evo Morales pronuncia todas las exclamaciones de rigor en defensa y apoyo de los países amigos, Venezuela, muy destacadamente, nadie puede dejar de notar en Palacio Quemado cómo se está debilitando el eje con Caracas. La reciente suspensión en Mercosur solo ha sido combatida por Bolivia, que ha asistido en solitario. Y tampoco ayuda que Rafael Correa no sea candidato en las presidenciales ecuatorianas de febrero, porque incluso en el caso de que el vencedor sea su adlátere, Lenin Moreno, el bolivarianismo se debilita. Pero mucho más importante que todo eso es que, aunque el vicepresidente García-Linera repita que en Bolivia ya ha prendido una economía de intervención estatal, los analistas más reputados afirman que en los últimos 10 años el país ha vivido la mayor expansión capitalista de su historia. Y con todo y la caída del precio de los hidrocarburos esa expansión no puede detenerse.

La sombra de Fidel Castro se proyectará en los años venideros con fuerza oscilante, y la realidad de una nueva presidencia en EEUU es una incógnita cuya presión sobre Bolivia puede agudizarse si la presidencia Trump liquida la normalización con La Habana. En ese caso sería más que probable que Morales, aliado de sus aliados, empeorara la situación saliendo en defensa de Cuba. Pero la gran carta en la que La Paz tiene depositada su fe se llama Pekín.

A fin de noviembre China publicó un documento que llamaba Hoja de Ruta para sus relaciones con América Latina, y la ‘ventana de oportunidad’ por la actitud de dejación de Trump. No era tanto un programa de acción como la expresión de una política que se hacía al término del tercer viaje del líder chino Xi Jinping a América Latina, desde su elevación en 2013, y Pekín había cifrado en 250.000 millones de dólares su inversión en los próximos 10 años en el mundo iberoamericano. Ante tal aliciente, la Bolivia de Evo cree tener cartas por jugar y probablemente concede especial importancia a que el satélite boliviano, Túpac Katari, fuera lanzado desde un emplazamiento chino. La consecuencia de todo ello es que China puede quedar como campeón exclusivo de la globalización, sobre todo con su nuevo proyecto de una ‘Ruta de la Seda’ a través de Pakistán y una inversión de 51.000 millones de dólares.

El presidente Morales proclamaba en 2013 la existencia de 13 pilares básicos para una nueva Bolivia a completar en fecha de bicentenario, 6 de agosto de 2025, por lo que está claro que pretende estar en esa fecha en Palacio Quemado. El presidente fue reelegido por tercera vez con un estimabilísimo 61% del voto, pero perdió apretadamente el referéndum para la reelección indefinida en 2015, en lo que la oposición ha querido ver el comienzo de un deterioro electoral irreversible. Si esto es así puede jugar un papel decisivo en favor o en contra de sus propósitos el combate por uno de esos pilares llamado ‘soberanía ambiental’, la pelea por el agua. En los últimos meses la peor sequía que ha conocido el país en décadas ha hecho que fracasara el aprovisionamiento de agua a ciudades y ruralidades. El Gobierno ha dado ya por superado el trance, pero lo que se ha denominado la ‘kriptonyta de Evo’, el suministro del líquido elemento, pone en peligro todo un plan de futuro. El presidente tiene un ‘itinerario’ del que ha hablado la presidenta de la Asamblea, Gabriela Montaño, para que en ese 2025 haya Evo en funciones. Pero todo dependerá de la posible recomposición de una oposición que hoy carece de un líder de proporciones comparables. Esos son los retos y demoledoras tareas que le corresponden al que se presenta como el creador de la Bolivia Plurinacional