El Gobierno acusa a Patzi por su huelga de hambre

El Gobierno deplora la huelga de hambre iniciada por el Gobernador de La Paz, Félix Patzi, que reclama un 4% de la cooparticipación tributaria para el departamento. El ministro Carlos Romero considera que su actitud es demagoga y simplemente busca protagonismo.



"Es una actitud demagógica, a él lo han elegido para gobernar a La Paz, para elaborar un proyecto estratégico, no para buscar protagonismo confrontándose con el Gobierno. No es ese el camino, yo creo que él está equivocado", explicó el titular de Gobierno.



En la víspera la autoridad regional sostuvo que "los recursos del IDH no han sido suficientes, porque no somos región productora de hidrocarburos, La Paz solo sobrevive de sus impuestos, nosotros exigimos el 4 por ciento de la coparticipación tributaria".



El máximo ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma, expresó su respaldo al Gobernador y sostuvo que como trabajadores siempre apoyarán a las autoridades que busquen más dinero para la construcción de obras que mejoren la vida de la población.



"No se justifica su medida, tiene que trabajar para el departamento, pero si no puede ejecutar proyectos, tiene que trabajar en función de concurrencias con municipios, con el Gobierno nacional, es decir, con los mecanismos de alianza", agregó Romero.



El ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, descartó el pedido del Gobernador paceño. "Ese 4% hay que quitarle a alguien, no es darle nomas. ¿A quién vamos a quitarle esos recursos? Él sabe eso", sostuvo hace algunos días.