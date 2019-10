Ven que potencias juegan con el precio del petróleo

El presidente Evo Morales denunció que potencias mundiales juegan con los precios del petróleo, ocasionando que países en pos de desarrollo vean mermados los recursos que perciben por la comercialización de carburantes.



"Hemos estado debatiendo en Gabinete y quiero decirles que lamentamos estas acciones que asumen algunas potencias, ustedes saben que hay problema entre Rusia y Estados Unidos. Hay acuerdos internos para afectar a Rusia y se juegan con los precios", dijo en un acto en Tarija.



La máxima autoridad del país agregó que "a este problema económico, no tengo mucho miedo, no estamos como 2006, 2007 o 2008, claro que nos hemos acostumbrado, a buenos precios, entonces, yo no tengo mucho miedo".



Comentó que "si bien hay una rebaja en los precios internacionales del petróleo, eso no es ninguna novedad", por lo que dijo que no teme a que esta situación se agrave y mencionó también la devaluación que China hace a su moneda.



"Hay que evaluar profundamente el tema de China, momentáneamente puede afectar, pero después puede ayudar a los países en vía de desarrollo. Estamos seguros que pronto habrán nuevas novedades en el tema de infraestructura", explicó el mandatario.



Explicó además que se debe apoyar la producción nacional. "Si la renta dignidad, entregáramos en productos, alimentos elaborados por bolivianos, ni se imaginan como creciera nuestra producción nacionales. Hace falta una planificación", concluyó.