Percy se aísla de la prensa en época electoral

El candidato a la reelección como alcalde de Santa Cruz por la agrupación Santa Cruz Para Todos (SCPT), Percy Fernández, evitó en las últimas semanas apariciones en actos públicos y en los medios de comunicación.



Este martes mientras filmaba un spot en la plaza 24 de Septiembre, fue abordado por periodistas pero evitó dar declaraciones acerca del desafío de sus oponentes políticos a debatir y explicar sus propuestas electorales.



Fernández estuvo acompañado de la candidata a concejal y militantes de SCPT, Angélica Sosa, cuando el personal de seguridad empujó a periodistas del canal Unitel y PAT en su intento por conseguir una entrevista.



Respecto al incidente, Sosa dijo: “No está bien. Disculpen, no sé, creo que el joven (personal de seguridad) se preocupó un poco. Se tropezó. Yo nunca niego ningún tipo de entrevista”.



El candidato a concejal por Unidad Cívica Solidaridad (UCS) Johnny Fernández desafió públicamente a Sosa a debatir sobre las propuestas que tienen para implementar en la ciudad, durante la campaña de las elecciones subnacionales.



“Espero que Sosa no haga lo mismo (que Percy). Que no se escondan, que no le sigan dando la espalda a Santa Cruz. Estuvieron 10 años escondidos. Que salgan de su cueva y que vengan a debatir”, desafió Fernández.



"Nadie está obligado a debatir"



El analista político Iván Arias explicó que por principio debería haber debates entre los candidatos, para que las ideas sean expuestas a la población, pero aclaró que no existe una normativa que obligue a hacerlo.



“El gran problema es que no está normado. Un principio que no está normado se da para prestarse a la voluntad de unos y otros. A largo plazo perjudica la democracia municipal y local”, explicó.



El candidato a la Alcaldía del MAS, Reymi Ferreira, coincidió con Arias, al afirmar que nadie está obligado a debatir y lo que tomará en cuenta el elector es si los candidatos recorren los barrios o, al contrario, se aíslan.



“Nadie está obligado a debatir, si (Percy) no quiere y eso es parte del derecho democrático. Lo que sí debe tomar en cuenta el pueblo es si los candidatos van a los barrios o se quedan encerrados”, dijo Ferreira.