Conozca a las tres personas más 'poderosas' del mundo financiero

Stephen Schwarzman, CEO de Blackstone Group, David Tepper, fundador de Appaloosa Management y Jamie Dimon, JPMorgan Chase & Co, son los tres hombres más poderoso del mundo financiero, según Forbes, que los eligió analizando su patrimonio neto, activos supervisados, trayectoria e influencia en los mercados.



Schwarzman (patrimonio neto $us 10.200 millones), incluso después de un aumento en los precios de los activos, encontró formas de poner el dinero a trabajar, incluyendo sus últimos acuerdos de bienes raíces en la India, donde Blackstone Group es ahora dueño de 3 millones de m² de espacio de oficinas en las principales ciudades.



Tepper (patrimonio neto $us 11.400 millones), legendario administrador basa su éxito en la precisión de sus análisis. A principios de 2009, compró acciones muy deprimidas del Bank of América y Citigroup. Al finalizar ese año, uno cuadruplicó y el otro triplicó el valor de sus mínimos de principios de gestión. Esto le permitió ganar $us 7.000 millones al fondo de riesgo que administra Tepper.



Dimon (Patrimonio neto $us 700 millones) es el hombre que maneja las llaves del banco más grande de Estados Unidos, supervisa una institución que mueve $us 5.000 billones al día. JPMorgan navega por los volátiles mercados globales, pero su líder piensa en las malas políticas como un código fiscal anticuado, que según él crea más riesgos que cualquier otra cosa en el balance de su banco.