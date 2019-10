El padre Pérez pide un debate con Quintana

El padre Eduardo Pérez pidió al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, a que asista a uno de sus programas, que se transmite por radio y televisión, y le dé los argumentos con los que acusa a los periodistas de conformar un "cártel de la mentira" que quiere perjudicar al Gobierno.



"¿Y usted no miente? ¿Usted no ha mentido nunca? No, no vamos a juzgar porque yo no soy fiscal, pero venga machamente (sic), puede usar la seguridad que usted escoja", dijo Pérez, en el programa "El café de la mañana", que se transmite por radio Fides y Fides TV en La Paz.



Pérez agregó: "Se va a encontrar con una dama y dos hombres que por viejos ya no nos vamos a dar la vuelta", dijo el sacerdote jesuita en referencia a a los conductores de este programa.



El padre Pérez, director de radio Fides hace más de 30 años, criticó duramente la reacción de Quintana en contra de los medios de comunicación, a quienes incluso acusó de impulsar un "golpe" en contra del presidente Evo Morales por publicar noticias referidas al caso Zapata.



"Ahora se comporta como milico desde el gobierno, es decir, ya no dispara bazucas, ni dispara morteros, ni misiles, dispara palabras que no dicen mucho. Los militares que disparan palabras, Juan Ramón (Quintana), no sirven, eso está bien para los mercados", señaló.



Pérez, periodista de origen español pero con décadas en Bolivia, tuvo que enfrentar en los años 80 la toma de radio Fides por la dictadura militar. Además fue colega, en este medio, del padre Luis Espinal.



Escuche el audio aquí: ,