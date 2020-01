Las tecnologías han ayudado y mejorado la comunicación y la información, pero el celular, la computadora, la tableta, el televisor inteligente, según su uso, pueden ser muy beneficiosos o generar daño. ¿Sabía que su celular o televisor puede convertirse en un micrófono encubierto? Recientemente se difundieron filtraciones de una agencia estadounidense de inteligencia para hacer seguimiento a personas en el mundo. Una foto al descuido, un video íntimo, una publicación equivocada o un mensaje erróneo puede generar reacciones inimaginables, problemas, conflictos y crear daño, muchas veces afectando la reputación.

Un arma letal es un instrumento, máquina o medio destinado a atacar o a defenderse, es así como los equipos móviles, si no son correctamente usados, pueden convertirse en una herramienta para dañar. La famosa aplicación WhatsApp está presente en casi la mitad de los divorcios italianos, según la asociación italiana de abogados matrimoniales; el servicio de mensajería está implicado en el 40% de los casos de divorcio. En el Reino Unido, la tercera parte de los divorcios citaba a Facebook como evidencia de gran parte de sus males. Muchas veces en una reunión familiar, en un junte de amigos o, simplemente, sentado en el puesto de trabajo, uno queda absorto por varios minutos en la pantalla del equipo móvil; es el denominado ‘phubbing’ y es un fenómeno que se produce cuando se está al lado de una persona que lo ignora por completo porque está prestando más atención al celular.

Como medio de comunicación, internet ofrece muchas ventajas, el mal uso de la red nos convierte en personas tremendamente expuestas. Por este motivo es vital que utilicemos el internet de una forma adecuada para que no tengamos problemas en nuestras relaciones interpersonales. Y no olvidemos que la justicia se enmarca en el no hacer con los demás lo que no queremos que nos hagan. La próxima vez que le llegue una foto indecorosa o un video que afecte la intimidad de las personas, tome en cuenta que no debe hacer lo que no quiera que le hagan. Utilice el celular como un medio de comunicación, cambie periódicamente las claves y no exponga su vida privada ni de las otras personas en la red; así limitará cualquier inconveniente virtual