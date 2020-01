Diputado argentino pide construir un muro en frontera con Bolivia

El polémico diputado argentino, Alfredo Olmedo, sugirió la construcción de un muro en la frontera con Bolivia para evitar el paso de los extranjeros sin control.

"Mire, yo conozco muy bien la frontera y muy bien, hay que hacer un muro, pero le voy a explicar cómo", dijo Olmedo, en una entrevista con el canal de noticias C5N, donde incluso el entrevistador reaccionó sorprendido: "Me está asustando Olmedo".

"No, usted no se asuste", respondió el político y empresario salteño, a quien luego el entrevistador lo calificó como el Donald Trump argentino. "No tenga duda, estoy 100% de acuerdo" con esa comparación con el presidente estadounidense, respondió Olmedo.

Luego, el diputado aseguró que es necesario un muro porque Argentina no tiene ni siquiera una lancha que haga un control efectivo del paso de las personas por el río que separa ambos países.

Tampoco hay "los radares que controlen los aviones, los aviones que sobrevuelan la zona, entonces usted tiene 300, 400, 500, 600 kilómetros por donde pueden pasar (los extranjeros)", aseveró.

Sin embargo, luego dijo si es que no quieren construir un muro material, entonces al menos se debería constituir un "muro virtual", que represente un control riguroso de personas vía drones u otros mecanismos.

"Pero aquí hay que parar (el ingreso indiscriminado de personas), el pueblo boliviano es un pueblo muy trabajador y lo respeto mucho, pero el delincuente que quede del otro lado y si hay un delincuente que entró del lugar que sea tendrá que volver a su casa porque no tenemos que mantenerlo aquí (en las cárceles argentinas)", apuntó Olmedo, quien generalmente se caracteriza por generar polémica en su país por sus dichos.

Entre tanto, el presidente argentino Mauricio Macri firmó un decreto que establece cambios a la política migratoria de su país, acortando los tiempos y procedimientos de la expulsión de extranjeros que tengan antecedentes penales.