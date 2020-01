Steven Tyler confirma la separación de Aerosmith

El vocalista de Aerosmith, Steven Tyler, soltó la bomba en el Show de Howard Stern, famoso programa de radio estadounidense. Durante el transcurso de una entrevista telefónica, Tyler confirmó la separación del grupo, el cual se embarcará en una gira de despedida en 2017.



El cantante declaró: “Me encanta actuar con Aerosmith, pero en algún momento teníamos que parar. Ahora estamos con los preparativos y se nos están ocurriendo muchas ideas. La llevaremos a cabo durante 2017 y será un espectáculo muy especial”



Por otro lado, el guitarrista Joe Perry declaró a The Pulse of Radio: “Sigue siendo emocionante salir al escenario con los chicos. Ese es el pegamento que siempre nos hace volver. A veces me hago preguntas a mí mismo, pienso ¿por qué sigo haciendo esto? La respuesta está muy clara. Cuando salgo al escenario en cualquier parte del mundo y toco las canciones que escribimos en el sótano, me siento como si estuviese formando parte de un milagro. Es increíble lo grandes que hemos llegado a ser, pero soy consciente de que en los próximos años tendremos que finalizar esta gran aventura”.



El grupo, que desde mediados de los años 70 se situó entre los grandes del rock gracias a discos como Rocks, Toys in the atic, Draw the line, Permanent vacation y Get a grip, se presentará por primera vez en Bolivia el 18 de octubre de este año, en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz de la Sierra