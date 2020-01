Esto es guerra: Sharon Valverde deja la competencia

Sharon Valverde, participante de las Cobras, tuvo que decir adiós a Esto es guerra (PAT) por una infección en los riñones y una lesión en el pulgar de su mano derecha.

"Estoy triste de dar la noticia, me encantaría estar con mi equipo. El lunes no pude terminar la prueba de la piscina porque me desvanecí y en la revisión médica me dijeron que tengo infección en los riñones", comentó Valverde en una entrevista que le realizó un reportero del reality.

Sharon se encuentra internada y no se sabe cuándo retornará al programa, aunque no necesita un tratamiento prolongado.