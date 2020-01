Huelga en penal de Potosí por una mejor educación

Privados de libertad del penal de "Santo Domingo de Cantumarca" en Potosí declararon en huelga de brazos caídos y exigen la atención de las autoridades municipales y educativas para mejorar el centro de educación alternativa, reportó radio Aclo de la red Erbol.



Los movilizados informaron que hay una actitud de incumplimiento por parte del Gobierno Municipal y la Dirección Distrital de Educación para equipar el Centro de Educación “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, agrega la publicación.



El director del centro, José Morales, indicó que actualmente el establecimiento cuenta con 95 estudiantes que requieren una educación de calidad y hace tres años que no reciben atención de las autoridades locales.



“Queremos carreras técnicas como tienen todos los centros penales a nivel nacional, donde hay educación alternativa. La medida es indefinida hasta que se cumpla el compromiso”, declaró Morales, en contacto con el medio radial.



Por su parte, el interno y vicepresidente del mismo centro, Adrián Colque, lamentó que las autoridades no colaboren en la rehabilitación de los internos-estudiantes, porque no hay equipamiento para recibir y aprender una actividad técnica.



El Centro funciona con 95 estudiantes de los cuales cuatro son mujeres.