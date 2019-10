Morales anuncia que caerán exdirigentes del Fondo Indígena

El presidente Evo Morales reconoció tener información de que existen obras “fantasmas” con las que se justificaron desembolsos millonarios de recursos del Fondo de Desarrollo Para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondo Indígena).



Por consiguiente, señaló que con las investigaciones caerán muchos exdirigentes que se beneficiaron con los recursos.



“Sea del MAS o no, quienes desviaron los fondos tienen que ser juzgados. A mí me sorprendió que haya proyectos fantasmas. Se ha desembolsado y no hay proyectos. Muchos exdirigentes van a caer”, dijo.

La ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, adelantó que se presentará en la interpelación de la Asamblea Legislativa.



“Tenemos que preparar el informe. La fecha de la interpelación está fijada para que podamos ir a rendir las cuentas”, manifestó. Sin embargo, dijo que como el Fondo es una entidad descentralizada, con un directorio de ocho organizaciones, “son ellos los que aprueban los proyectos y son sus fiscalizadores, por lo que tenemos que ir a informar al Congreso, que es lo que corresponde”, sugirió.



El fiscal Gregorio Lanza sostuvo que el Ministerio Público está trazando la estrategia para la investigación.



En la ciudad de Cochabamba, ayer se realizó una cumbre indígena, con la participación de unas 100 personas, donde decidieron exigir una auditoría de los recursos del fondo y movilizarse en el país