Rotary Urbarí hizo albergue en Luquillas

Treinta niños de comunidades rurales del municipio de Porongo ahora ya no abandonarán la escuela. Hace poco el Rotary Club Urbarí inauguró un albergue escolar en la población de Luquillas, perteneciente al municipio de Porongo, ubicada a 40 kilómetros camino a Terebinto.El doctor Ever Escobar, presidente actual de esta organización explicó que se ha construido el albergue por una sentida necesidad, ya que muchos niños de las comunidades aledañas a Luquillas no podían asistir a la única unidad educativa ubicada en dicha población debido a la distancia que tenían que recorrer, algunos más de 10 kilómetros diarios, por lo que acababan abandonando la escuela.El albergue lleva el nombre de Jaime Escobar, en honor a un filántropo boliviano que radica en EEUU, desde donde ayuda a los proyectos rotarios