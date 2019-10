Valverde se resguarda tras declaración de Paco

"Como ustedes se podrán dar cuenta no estoy, lamentablemente, en el estudio que solía estar porque no soy de regalarme y cuando lo escuché a la señora Paco decir que "van a ver los procedimientos" lo menos que puede hacer es aguardar en un lugar donde me sienta cómodo y donde sienta que pueda seguir trabajando", señaló el periodista Carlos Valverde al emitir su programa "Eso es todo por hoy" desde la clandestinidad.



Horas antes de que el comunicador tome esta decisión la ministra de Comunicación, Marianela Paco, denunció en una conferencia de prensa un supuesto intento de "golpe judicial" contra el presidente Evo Morales y aseguró que espera que el tribunal de ética periodística de Santa Cruz decida la situación de Valverde, que fue quien denunció el presunto tráfico de influencias de Evo en favor de Gabriela Zapata.



Hasta el 4 de febrero de 2016 los bolivianos desconocían que su presidente había mantenido una relación con esta joven cochabambina con quién, según él mismo reconoció , tuvo un hijo en 2007. Zapata, que ahora se encuentra presa en La Paz, ha sido ex gerente de la empresa china CAMC, que obtuvo varios contratos con el Estado.



Este hecho fue desvelado por Valverde y desde entonces el denominado caso Zapata se ha mantenido en la agenda de los medios de comunicación de Bolivia. Por este caso también se encuentra privada de libertad la ex directora de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, Cristina Choque.



Valverde ha asegurado, que pese a que pueda ser detenido, seguirá hablando e investigando sobre este y otros casos. "(Aunque) debajo de una tutuma voy a seguir hablando si me sacan de los medios de comunicación, lo que no no voy a hacer es darle gusto a "los procedimientos" de los que habla la ministra Paco. No me da la gana de regalarme. Voy a seguir hablando todos los días".



Paco, que a la misma a hora (23:00), se encontraba en el set de la Red Uno, en el programa "Que no me pierda"; calificó de cobarde la decisión de Valverde. "Es una típica actitud cobarde de quien lanza la primera piedra sin que tenga culpa a quien se le acusa", dijo.,