A Zapata le negaron el ingreso de tabletas para adelgazar, según Romero

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo este domingo durante una conferencia de prensa que la dirección de Régimen Penitenciario no negó el ingreso de medicamentos para Gabriela Zapata al recinto penitenciario de Miraflores, sino que eran tabletas para adelgazar.



Ayer, Pilar Guzmán, tía de Zapata, dijo que la gobernadora de la cárcel de Miraflores, mayor Aleida Vargas, evitó el ingreso de medicamentos y vitaminas para la expareja del presidente Evo Morales, pese a la orden judicial que se emitió para que la reclusa precautele su salud y vida.



“Yo tengo una información preliminar a cargo de Régimen Penitenciario, me han señalado que no eran precisamente medicamentos los que se habían observado en el ingreso, sino algunas tabletas para adelgazar que no habían parte inherente sustantiva a la preservación de la salud de Gabriela Zapata”, señaló Romero.



Este medio intentó hablar con la autoridad del penal, pero fue imposible ubicarla. Gabriela Zapata fue trasladada hace semana y media del Centro de Orientación Femenina, de Obrajes, a Miraflores, una cárcel de régimen cerrado. Desde que llegó la procesada, ha vivido días de tensión.