Aviónica alza vuelo con un DVD de primera clase

Después de introducir sus videoclips en la programación de MTV, HTV y Tele Hit; de grabar junto a la estrella chilena Francisca Valenzuela y de trabajar con el productor colombiano Andrés Saavedra, ganador de un Grammy y dos Latin Grammy, José ‘Joti’ Mrochek, líder de Aviónica, tiene una novedad mucho más ambiciosa.



Se trata del lanzamiento de Entre líneas, un DVD con la grabación de un concierto íntimo en el legendario estudio Hit Factory, el mismo donde se registraron temas como Hotel California (Eagles) o I feel good (James Brown). El material contiene seis temas de los más solicitados por los seguidores de la banda. El primer sencillo tiene por título Cambio y se estrena hoy a través de las redes.

"La idea inicial era reunirme con amigos, músicos radicados en Miami y tocar algunas de las canciones más pedidas por los seguidores de Aviónica en un estudio, en vivo, y filmar el evento. Algo simple, íntimo y sin muchas pretensiones que nos sirviera para generar contenido y mostrarle al público otro lado del proyecto. Bueno, al menos eso fue lo que pensé antes de comenzar a soñar”, explica ‘Joti’ desde Cochabamba.



Anhelo

Y el sueño comenzó cuando accedió al estudio donde servía café cuando estudiaba Ingeniería de Sonido. Después llamó a Juan Pablo Daza, guitarrista de Juanes, para que lo acompañe en las cuerdas acústicas; también se contactó con Pete Wallace, que fue parte de la grabación del tema Electricidad y tiene en su currículum haber tocado para La Ley, Pink y Alejandro Sanz, entre otros. Igualmente invitó a Álex García, instrumentista de Chayanne y Ricky Martin. David Chiverton participó en la batería y la percusión. Finalmente, Roberto Trujillo, bajista de Myriam Hernández y Chancho en Piedra, colaboró con su ‘groove’.



Otros nombres propios de la grabación son los de Valeria Pérez y Elsten Torres, nominado al Latin Grammy. Andrés Saavedra, ganador de tres megafonos se encargó de producir el proyecto. “Estaba nervioso. No voy a negar que cuando convocas una banda así, en un estudio así, la presión sube”, confiesa el músico.



Realidad

Pasaron unas semanas y llegaron los ensayos. Rentaron un lugar cerca de Hit Factory, armaron algo parecido y durante dos días repasaron las canciones. “Faltando dos días para entrar a cabina, me llamo Andrés y me dijo: ‘Eric Schilling está de pasada por Miami y dice que tiene el día libre para grabarnos’. Yo quedé en shock. ¿Cómo? Eric Schilling es una leyenda de la ingeniería del sonido. Es el encargado del sonido en vivo de los Grammy, los Latin Grammy, los Billboard Award, ha trabajado con Elton John, Madonna, David Bowie y una lista interminable de artistas de ese calibre. ¡Y me estaban diciendo que él estaría ahí! ¿Ese día? ¿Grabando a Aviónica en los estudios Hit Factory?”, relata ‘Joti’ emocionado.



El material se distribuirá en octubre y el primer corte también circulará en cadenas musicales. Es mejor que ‘Joti’ no despierte y siga soñando