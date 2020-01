Cooperativas analizan el martes si van al bloqueo

El vicepresidente de la Federación de Cooperativas Mineras (Fencomin), Agustín Choque, señaló que este martes se realizará el ampliado de los mineros cooperativistas donde se analizará el inicio de las medidas de presión y dijo desconocer una convocatoria al bloqueo desde las 00.00 horas del martes.



Afirmó que las federaciones departamentales y las regionales concluyeron la socialización de la respuesta del gobierno y ahora deben hacer conocer qué decidieron sus afiliados y tomar decisiones sobre las medidas de presión.



No obstante, el gobierno dijo que hasta el momento la movilización de los mineros es mediática y no real y aseguró que el Gobierno garantizará el tránsito libre de los ciudadanos por las carreteras del país y en ese sentido desplegaron medidas de seguridad con la policía.



El ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó que los cooperativistas perdieron el respaldo de la población y que ellos no transarán con la petición de liberación de los detenidos.



Romero, afirmó que los cooperativistas que convocan al bloqueo de caminos se arriesgan a ser procesados por al menos tres delitos y pidió que la Fiscalía acompañe cualquier operativo para garantizar la regularidad del tránsito en las carreteras e impedir la supuesta toma de instituciones.



Además, denunció la existencia de 31 contratos suscritos entre cooperativistas mineros con empresas extranjeras que fueron suscritos a 25 años plazo y aseguró que el Gobierno no permitirá que las cooperativas sean una “fachada” para que los privados exploten los recursos naturales.