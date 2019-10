Enrique Iglesias arrasa con los Premios Juventud

El cantante español Enrique Iglesias fue sin duda el gran ganador de la entrega de los Premios Juventud, tras sobresalir en seis categorías durante gala celebrada en Miami (Florida, EE.UU.).



Iglesias se alzó con el premio "Mi Artista Pop/Rock" y con los premios "La Combinación Perfecta", "La Más Pegajosa", "Mi Vídeo Favorito" y "Mi Ringtone" por "Bailando" con Gente de Zona y Descemer Bueno, así como "El Súper Tour" por "Sex and Love Tour" con Pitbull y J Balvin.



El evento, que contó con la conducción del actor cubano William Levy y la actriz mexicana Ninel Conde, contó con la presencia de las estrellas del momento como Gloria Trevi, J Balvin, Becky G, Maite Perroni y Luis Coronel que interpretaron sus grandes éxitos dentro del marco de un gigantesco juego de vídeos.



Durante la gala se realizó un homenaje para celebrar la larga trayectoria a una leyenda de la televisión hispana, Mario Kreutzberger, el famoso Don Francisco de "Sábado Gigante", quien en septiembre concluye 53 años de conducción de ese programa, 30 de ellos en Estados Unidos.



Una de las asistentes al evento, fue la cantante boliviana Vanessa Áñez, vocalista del grupo Poker. "Gracias Premios Juventud. Es un lujo ser parte de una fiesta con tantos talentos", escribió la artista en su cuenta de Facebook.

Empezamos a disfrutar de los #PremiosJuventud y llevamos a Bolivia en el corazón.Posted by Vanessa Añez on Jueves, 16 de julio de 2015



Y los ganadores de los Premios Juventud son...



Categoría Cine:

- ¡Qué Actorazo!: William Levy

- Actriz que se Roba la Pantalla: Jennifer López

- Película Más Padre: "The Boy Next Door"



Categoría Telenovelas:

- Mi Protagonista Favorito: Jorge Salinas ("Mi Corazón Es Tuyo")

- Mi Protagonista Favorita: Silvia Navarro ("Mi Corazón Es Tuyo")

- Mejor Tema Novelero:"Aunque Estés con Él" - Calibre 50



Categoría Música:

- La Combinación Perfecta: "Bailando" - Enrique Iglesias con

Gente de Zona y Descemer Bueno

- Lo Toco Todo: "Quiero Ser Tu Dueño" - Luis Coronel

- Voz del Momento: Luis Coronel

- La Más Pegajosa: "Bailando" - Enrique Iglesias con Gente de

Zona y Descemer Bueno

- Mi Video Favorito: "Bailando" - Enrique Iglesias con Gente de

Zona y Descemer Bueno

- Mi Letra Favorita: "Contigo" - Calibre 50

- El Súper Tour: "Sex and Love Tour" - Enrique Iglesias con

Pitbull y J Balvin

- Canción Corta-Venas: "Perdón" - Camila

- Mi Ringtone: "Bailando" - Enrique Iglesias con Gente de Zona y

Descemer Bueno

- Favorite Hit: "Shower" - Becky G

- Favorite Hitmaker: Beyoncé

- Revelación Juvenil: Remmy Valenzuela

- Mi Artista Pop/Rock: Enrique Iglesias

- Mi Artista Regional Mexicano: Luis Coronel

- Mi Artista Tropical: Prince Royce

- Mi Artista Urbano: Pitbull



Categoría Cultura Popular:

- Síganme los Buenos: Luis Coronel

- Mi DJ Favorito: El Bueno, La Mala y El Feo



Categoría Imagen y Moda:

- El de Mejor Estilo: Maluma

- Quiero Vestir como Ella: Fifth Harmony



Categoría Deportes:

- Deportista de Alto Voltaje: Javier "Chicharito" Hernández

- La Nueva Promesa: Jesús "El Tecatito" Corona