Nokia anuncia su vuelta a los teléfonos y tabletas

El antiguo número uno mundial de los móviles, el finlandés Nokia anunció el miércoles que su marca, abandonada por el estadounidense Microsoft, iba a volver al mercado de los teléfonos inteligentes y de las tabletas.



Nokia "no hará inversión financiera ni poseerá parte de HMD", empresa que pertenece a "inversores" cuyo nombre no ha sido divulgado.



Tras haber apostado en 2011 por una alianza con Microsoft y con el entorno de Windows Mobile, la marca Nokia dará un giro al unirse a la plataforma Android del gigante americano de internet Google.



Nokia es hoy en día una marca de móviles 2G, como ejemplo el Nokia 215 lanzado en enero de 2015, concebido como casi un teléfono inteligente a muy bajo coste.



El último producto de alta gama de la marca fue la tableta N1, contemplada con curiosidad por los especialistas de un mercado donde el finlandés no era esperado, pero que pasó desapercibida entre los consumidores.



Microsoft anunció en otro comunicado que vendía por 350 millones de dólares (310 millones de euros) esta actividad de teléfonos de base a HMD Global y al chino Foxconn (grupo Hon Hai).



El americano continuará fabricando sus teléfonos inteligentes comercializados bajo la marca Lumia.



Nokia fue número uno mundial durante 14 años y hasta 2012 gracias a la notoriedad que le otorgaron los móviles. Pero el finlandés fracasó en la transformación hacia el teléfono inteligente, mientras que el iPhone de Apple conocía un repentino éxito desde su lanzamiento en 2007.

?