Mañana habrá paro en el San Juan de Dios y la CNS

Los trabajadores de la Caja Nacional de Salud (CNS) y del hospital San Juan de Dios llevarán a cabo mañana un paro por 24 horas, por lo que cerrarán la atención en la consulta externa y solo atenderán los casos de emergencia..



En el caso de la CNS, el paro es escala nacional, para pedir la abrogación de la ley 475, que ordena al sistema de seguridad social ampliar la cobertura de atención a otros sectores de la población y no solo a los afiliados.



"El paro está ratificado, estamos protestando por la aplicación de la Ley 475 que nos obliga a atender a otros sectores que no son afiliados. No estamos en contra, pero ya hemos tenido una mala experiencia con el Seguro de Vejez, porque ha generado saturación de los servicios y esta norma atenta contra la seguridad social", explicó el dirigente de los trabajadores de la CNS, Ruddy Salvatierra.



En cuanto al paro en el San Juan de Dios, Cleotilde López, dirigente de los trabajadores de este nosocomio, explicó que es para exigir a la Gobernación la contratación de más personal.



Ayer también se vieron perjudicados los asegurados de la Caja Petrolera de Salud, porque los trabajadores cumplieron un paro movilizado de 24 horas.