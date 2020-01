CAO pondera y observa paquete de incentivos contra la sequía

Julio Roda, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), ponderó los alcances de los decretos supremos que promulgó el Gobierno a favor del sector para paliar los efectos de la sequía.



También aprovechó la oportunidad de pedir que otros puntos sean implementados en el documento final que será redactado en los siguientes días. Entre ellos la importación de repuestos con arancel cero y la agilización en la exportación de granos y carne.



Ponderó la importación de maíz, vacunas, y la posibilidad de exportar carne vacuna, de pollo y soya.



Observaciones



Entre las observaciones que hizo el titular de los productores agropecuarios, dijo que el sector está preocupado por que las casas comerciales no entraron en la reprogramación de deudas y de ser así se estaría poniendo en riesgo la próxima campaña agropecuaria.



“Es indispensable que se reprogramen a las casas comerciales, de no ser así solo estamos beneficiando al 3% de la cartera en mora. Si dejamos esto de esta forma absolutamente estamos de que no habrá una buena campaña de verano”, dijo Roda.



Además pidió una pausa en la Función Económica Social (FES) a todos los productores que en estos momentos tienen en proceso de saneamiento sus tierras porque no la van a poder.



En cuanto a la propuesta de de que el Gobierno compre a Bs 80 el quintal de maíz a los productores nacionales para fomentar este cultivo, Roda pidió que este incentivo tenga validez hasta mayo de 2017 y no hasta diciembre como ha propuesto el Gobierno.